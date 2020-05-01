Вырос спрос на медсестер в Тюменской области, Югре и на Ямале

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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На 31% вырос спрос на медицинских сестер в Тюменской области, Югре и на Ямале в условиях пандемии коронавируса, сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter Урал.

Аналитики сервиса провели исследование и узнали, как пандемия повлияла на спрос и предложение на рынке труда для медсестер, которые 12 мая отмечают свой профессиональный праздник.

В марте-апреле текущего года в регионе было открыто на 31% больше вакансий для медицинских сестер, чем годом ранее. Около 20% предложений были размещены работодателями из других регионов, предлагающими трудоустройство в разные точки страны.

53% вакансий, открытых в марте-апреле, были доступны медицинским сестрам без профессионального стажа, в 38% вакансий требуется опыт работы от года до трех лет, в 9% случаев – более трех лет. При этом среди соискателей преобладают медицинские сестры со стажем от шести лет – им принадлежат 49% резюме. Специалистам без опыта принадлежат 19% резюме, с опытом от года до трех лет – 16%, от трех до шести лет – так же 16%.

По соотношению резюме и вакансий в апреле на одно вакантное место медсестры приходилось три кандидата. Это говорит о дефиците кадров, потому что норма для рынка составляет более пяти резюме на вакансию.

Вместе с ростом спроса на медицинских сестер увеличились и предлагаемые заработные платы. Средняя зарплата в вакансиях для специалистов этого профиля в марте-апреле 2019 года в регионе равнялась 31 тыс. рублей, на данный момент поднялась до 36 тыс. рублей. Однако сумма ниже, чем ожидания соискателей, которые предполагают оплату своего труда в размере 38 тыс. рублей.