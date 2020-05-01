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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

У 70 жителей региона подтвердился COVID-19 за минувшие сутки

Общество, 12:46 12 мая 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Москвы.

В Свердловской области прирост составил 211 человек, в Челябинской области - 94, на Ямале - 72, в Югре - 45, в Курганской области - пять.

Всего в России за сутки зафиксировано 10 тыс. 899 случаев коронавируса в 83 регионах. 43,1% заболевших не имели клинических проявлений. Летальных исходов - 107, полностью выздоровели 3 тыс. 711 человек.

Лидирует по заболевшим COVID-19 Москва - 5 тыс. 392 человека, в Московской области заболели 1 тыс. 63 человека, в Санкт-Петербурге - 339, в Нижегородской области - 354, в Красноярском крае - 227.

На 12 мая в России зарегистрировано 232 тыс. 243 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 тыс. 116 летальных исходов, выздоровели 43 тыс. 512 человек.

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# коронавирус , статистика

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