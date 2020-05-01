Александр Моор прокомментировал предложения президента о новых мерах поддержки граждан

| Фото: со страницы губернатора во ВКонтакте | Фото: со страницы губернатора во ВКонтакте

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Знаковыми и безусловно верными назвал предложения президента о новых мерах поддержки граждан и предприятий во время пандемии коронавируса губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Президент России Владимир Путин сегодня объявил о том, что с 12 мая в стране завершается единый период нерабочих дней. Однако, как верно заметил глава государства, эпидемиологическая обстановка в регионах разная, поэтому на местах необходимо принимать решение об ужесточении или смягчении ограничительных мер, исходя из собственной ситуации", - пояснил он.

Губернатор подчеркнул, что в Тюменской области, к сожалению, предпосылок для полного отказа от режима самоизоляции нет - у нас продолжает расти число заболеваний и регистрируются смертельные случаи среди пожилых граждан, самой незащищенной от вируса группы. Именно поэтому действие режима повышенной готовности продлено до 31 мая, а масочный режим стал обязательным.

Кроме того, с 11 мая разрешены прогулки по улицам при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра и занятия спортом на свежем воздухе на расстоянии не менее 5 метров друг от друга.

"Считаю знаковыми и безусловно верными предложения президента о новых мерах поддержки граждан и предприятий. С их помощью мы сможем обеспечить нуждающихся средствами для нормальной жизни и при этом не допустить новой волны заражений", - подытожил Александр Моор.