Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 мая

| Фото: департамента по общественным связям Тюменской области | Фото: департамента по общественным связям Тюменской области

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Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 мая. Об этом глава региона Александр Моор написал на личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом в Тюменской области пока еще высокое. Исходя из ситуации, я внес изменения в постановление № 120-п о продлении режима повышенной готовности до 31 мая. В связи с продлением режима самоизоляции деятельность предприятий розничной торговли, за исключением тех, которые работают сейчас, приостановлена до 18 мая. Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлен до 31 мая. Учащиеся школ из льготной категории будут обеспечены продуктовыми наборами до 31 мая", - сообщил он.

С 11 мая разрешены прогулки по улицам. Гулять можно парами. Но нужно соблюдать социальную дистанцию – держаться от других граждан на 1,5 метра. Заниматься физической культурой на открытом воздухе также можно, но здесь важно соблюдать дистанцию 5 метров от других любителей спорта.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг. Департаменту социального развития дано поручение продлить срок предоставления гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания согласно приложению к настоящему постановлению адресной социальной помощи в размере 2000 рублей по 31 мая 2020 года (ранее было до 11 мая)", - отметил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что все ограничительные меры продиктованы заботой о жизни и здоровье граждан.