Сотрудники МЧС провели дезинфекцию железнодорожного вокзала в Заводоуковске

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Сотрудники МЧС провели полную дезинфекцию железнодорожного вокзала в Заводоуковске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области.

С целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции специалисты 25-го пожарно-спасательного отряда провели обработку с помощью ранцевых установок пожаротушения и импульсных установок высокого давления безопасными для здоровья человека и окружающей среды хлорсодержащими веществами. Их распылили на все поверхности в кассовом зале, зонах ожидания, входных группах, территории перед железнодорожным вокзалом и перроне.

Ранее личный состав подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области провел работы по дезинфекции медицинских учреждений Тюмени, международного аэропорта Рощино, железнодорожных вокзалов в Тюмени и Ялуторовске.

Все работы по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, ведутся по согласованию с оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.