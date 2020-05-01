  • 10 мая 202010.05.2020воскресенье
  • USD73,8725
    EUR80,0039
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию железнодорожного вокзала в Заводоуковске

Общество, 17:23 10 мая 2020

sun3-12.userapi.com

Далее в сюжете Обсерватор для вахтовиков открыли в Уватском районе

Сотрудники МЧС провели полную дезинфекцию железнодорожного вокзала в Заводоуковске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области.

С целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции специалисты 25-го пожарно-спасательного отряда провели обработку с помощью ранцевых установок пожаротушения и импульсных установок высокого давления безопасными для здоровья человека и окружающей среды хлорсодержащими веществами. Их распылили на все поверхности в кассовом зале, зонах ожидания, входных группах, территории перед железнодорожным вокзалом и перроне.

Ранее личный состав подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области провел работы по дезинфекции медицинских учреждений Тюмени, международного аэропорта Рощино, железнодорожных вокзалов в Тюмени и Ялуторовске.

Все работы по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, ведутся по согласованию с оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , дезинфекция , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:02 10.05.2020Обсерватор для вахтовиков открыли в Уватском районе
18:22 10.05.2020Тюменские педиатры рассказали о работе в новых условиях
17:57 10.05.2020Педагоги и ученики региона подключились к челленджу #мыскучаем
17:23 10.05.2020Сотрудники МЧС провели дезинфекцию железнодорожного вокзала в Заводоуковске