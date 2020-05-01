Обсерватор для вахтовиков открыли в Уватском районе

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Обсерватор для вахтовиков открыли в Увате. 11 мая сюда заезжают 97 работников c месторождений района, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Готовность объекта проверил глава района Сергей Путмин. Он отметил, что при правильной организации обсерватор безопасен для окружающих.

"Сегодня в тестовом режиме мы отработали основные операции: прибытие жильцов, организацию питания, видеонаблюдение, охрану общественного порядка, медицинские процедуры. Ранее помещение гостиницы прошло экспертизу специалистов Роспотребнадзора", – подчеркнул глава.

Как рассказала исполняющая обязанности главного врача областной больницы №20 Наталья Телегина, по приезду в Уват у вахтовиков бесконтактным термометром проверят температуру тела, пока все они находятся в автобусе. Те, у кого температура тела в норме, пройдут осмотр и начнут заселяться в номера. Мазок на коронавирус у жильцов будет взят в первый и на 10-11 день проживания. Всего вахтовики здесь проведут 14 дней.

"Мы осуществляем медицинское наблюдение. Также будем контролировать движение всех пищевых отходов. Кроме того, отработаны все алгоритмы передвижения персонала с учетом зонирования – есть "чистая" и "грязная" зоны", – добавила руководитель медучреждения.

Главная задача на этом этапе не допустить массового заражения наших жителей, подчеркнул глава района. Предотвратить вспышку позволит наблюдение в обсерваторе.

"При правильной организации по санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора обсерватор безопасен для окружающих. Кроме того, люди с подтвержденным заболеванием в обсерватор попасть не могут. Здоровые проживающие будут находиться под ежедневным медицинским наблюдением врачей, а в целом система – под надзором санитарной службы", – сказал Сергей Путмин.