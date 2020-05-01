Число зараженных COVID-19 в Тюменской области выросло до 803

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Число зараженных COVID-19 в Тюменской области, по данным на 10 мая, выросло до 803. За сутки в регионе выявлено 73 человека, у которых подтвердилось заболевание, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

За последние сутки из больниц выписаны семь человек, общее число выздоровевших – 300. В настоящее время лечение получают 498 человек. В их числе семь детей, состояние которых медики оценивают как удовлетворительное.

По-прежнему в тяжелом состоянии на ИВЛ – три человека. У всех остальных состояние удовлетворительное, у многих заболевание протекает в легкой форме.

За весь период пандемии в Тюменской области умерли пять человек – это пожилые люди с серьезными хроническими заболеваниями.

В обсерваторе в настоящее время находятся 102 человека, в том числе 19 детей. На перевахтовке в 14 учреждениях размещены 1 тыс. 717 человек. Под медицинским наблюдением на обязательной самоизоляции - 3 тыс. 781 человек.