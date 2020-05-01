Органы ЗАГС региона продолжают работать дистанционно

| Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте | Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте

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Во время майских праздников органы ЗАГС Тюменской области работают дистанционно и только по предварительной записи. Направить заявки можно через личный кабинет на портале Госуслуг либо через приложение "ЗАГС72", сообщает областной оперштаб по профилактике коронавируса.

По словам начальника областного управления ЗАГС Лилии Амбарцумовой, регистрация браков и разводов приостановлена до 1 июня 2020 года.

"Оформить рождение ребенка жители Тюмени могут в родильных домах. Регистрация брака возможна только в особых случаях, но без приглашенных гостей. К исключительным условиям относятся беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон", – сказала она.