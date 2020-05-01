Почти девяносто тысяч исследований на коронавирус провели в Тюменской области

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

89 тыс. 925 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса провели в Тюменской области по данным на 9 мая. По абсолютному количеству проведенных исследований на COVID-19 Тюменская область входит в топ-15 лидеров по субъектам Российской Федерации, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что любая лаборатория, имеющая санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV групп патогенности, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований для частных лабораторий заключается в подаче уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Обязательное требование – это передача информации в Управление Роспотребнадзора в случае выявления нового коронавируса.

Медицинские организации, которые осуществляют забор материала для диагностики на COVID-19 по договорам с другими лабораториями обязаны ежедневно представлять отчет в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области о количестве отобранных проб и результатах исследований. Подтверждение положительных проб необходимо осуществлять на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области.