В Тюменской области зарегистрировано 23 случая COVID-19 за сутки

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

23 новых заболевших коронавирусом выявлено в Тюменской области за сутки.

По информации федерального оперативного штаба, число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 10 тыс. 817. Около половины новых заболевших не имеют симптомов. Зафиксировано 104 летальных исхода, полностью выздоровели 5 тыс. 308 человек.

Больше всего заболевших, по-прежнему, в Москве - 5 тыс. 667. В Московской области - 1 тыс. 75, в Санкт-Петербурге - 425.

По УФО: Свердловская область - 121 за сутки, Челябинская область - 70, Ямал - 51, Югра - 43, Курганская область - шесть человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 198 тыс. 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 тыс. 827 летальных исходов, выздоровели 31 тыс. 916 человек.