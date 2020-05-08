Нарушителей в сфере торговли выявила проверка Роспотребнадзора

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Соблюдение мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции проверили специалисты регионального управления Роспотребнадзора и представители отраслевых департаментов правительства Тюменской области 7 мая.

Они посетили завод "Тюменьгазстроймаш", завод ЖБИ-5, ЖБИ-1 и предприятие УСТЭК. Нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты проводят обследования объектов, которые работают в период режима повышенной готовности, а также лиц, которые заявились на возобновление деятельности и включены в Единый реестр работающих предприятий. Их более 10 тыс. На этих предприятиях не было зарегистрировано очагов заболеваемости COVID-19, за исключением Тюменского ремонтно-механического завода, который повторно обследовали специалисты управления. Нарушения по санитарно-эпидемиологическим требованиям устранены. Информация направлена в правительство для принятия решений о включении в Единый реестр.

Практически без замечаний проинспектирована строительная сфера, только строительной компании "Тюменьстройюг" рекомендовано пополнить запас масок и дезсредств, увеличить кратность уборок в вагон-бытовках.

Предприятия торговли вновь вызвали нарекания у межведомственной комиссии. Из четырех объектов у трех были замечания: здесь отсутствуют дезинфицирующие средства, нет антисептиков, не проветриваются помещения, не организована термометрия, не проводится анкетирование на контактных, не созданы условия для мытья рук, отсутствуют бактерицидные облучатели.

Проверки будут продолжены. Нарушителям грозит административное наказание. Информация о них будет направлена в правительство Тюменской области с ходатайством об исключении хозяйствующих субъектов из реестра лиц, деятельность которых разрешена в период введенного режима повышенной готовности.