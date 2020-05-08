Ольга Кузнечевских рассказала о нескольких случаях заражения COVID-19 в медучреждениях

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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В отделении психиатрической больницы на Червишевском тракте в Тюмени у одного из работников первый тест на коронавирус оказался положительным, сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Это не стационар, а амбулаторное медучреждение. У всех, кто контактировал с медработником, а это около 45 человек, взяты тесты. Сейчас мы ждем результатов. Говорить о вспышке заболевания пока рано, но все необходимые меры по локализации возможного очага инфекции уже приняты", - рассказала заместитель губернатора.

Что касается тюменского туберкулезного диспансера, туда вирус был занесен одним из пациентов в середине апреля. Заболели около 35 человек, в том числе медики. 16 из них уже выздоровели, остальные идут на поправку, тяжелых случаев нет.

"В Ялуторовском районе взят тест на COVID-19 у фельдшера одного из фельдшерско-акушерских пунктов и контактировавших с ним людей. Ждем результатов. Вспышки инфекции там нет", - отметила заместитель губернатора.

По словам Ольги Кузнечевских, 23% пациентов с COVID-19 болеют еще и пневмонией. Всего неделю назад этот показатель составлял около 17%. Хотя большинство людей переносят заболевание коронавирусной инфекцией без симптомов или в легкой форме.

Евгений Бабенко