Тюменские сельзхозпредприятия активно ведут посевную

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Около 100 тыс. га засеяли тюменские сельхозпредприятия по данным на утро 8 мая. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

"Весенне-полевые работы в этом году началась в регионе примерно на семь дней раньше, чем обычно. Теплая погода, установившаяся в первых числах мая, активизировала работу сельхозпредприятий. На 8 мая план посевной выполнен на 12 процентов. В 2019 году на эту дату темпы сева составляли около трех процентов", - сообщил директор департамента АПК.

В число передовиков в посевной входят Абатский и Упоровский районы и Заводоуковский городской округ. Абсолютным лидером является Ишимский район, где засеяно 19% от плана.

"Высокие темпы посевной - залог большого урожая. Поэтому необходимо максимально эффективно использовать погожие дни", - подчеркнул Владимир Чейметов.

При этом заместитель губернатора напомнил, что сельхозпредприятия должны неукоснительно соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Работникам необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать личную гигиену.

Евгений Бабенко