Андрей Пантелеев: девять нефтегазовых компаний имеют обсерваторы для вахтовиков в регионе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Все 15 обсерваторов для вахтовиков, действующие в регионе, соответствуют жестким санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора.

Об этом сообщил на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, отвечая на вопросы, которые поступают в адрес регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"Нефтегазовые компании - локомотивы развития региональной экономики. В сегодняшней ситуации необходимо обеспечить бесперебойную работу на месторождениях. Поэтому вопрос подготовки обсерваторов для работников этих компаний, которые трудятся вахтовым методом, вышел на высокий уровень. При оперативном штабе создана комиссия, которая организует работу по созданию таких обсерваторов", - рассказал заместитель губернатора.

В качестве обсерваторов могут быть использованы санатории, которые сегодня не работают в связи с ограничениями, веденными для предотвращения распространения COVID-19. При этом организация обсерваторов становится поддержкой для санаториев.

"Кроме того, в качестве обсерваторов могут использоваться загородные лагеря и базы отдыха, гостиницы. Все подобные объекты должны соответствовать жестким требованиям по санитарно-эпидемиологической безопасности", - рассказал Андрей Пантелеев.

В частности, люди, находящиеся в обсерваторах, должны размещаться не более чем по четыре человека в одном номере. Каждый номер должен быть обеспечен туалетной и душевой комнатой. Питание - только в номерах, исключительно из одноразовой посуды. Наличие охраны обязательно. Проживающие в обсерваторе не имеют права его покидать, а посторонние лица не должны проникать на территорию. Работники обсерваторов должны пройти необходимое обучение.

Заключение о соответствии какого-либо объекта статусу обсерватора выдает Роспотребнадзор. Сегодня свои обсерваторы для вахтовиков в Тюменской области имеют девять нефтегазовых компаний, работающих в регионе. В них находятся около 1,5 тыс. человек.

"Мы продолжаем осматривать объекты, пригодные для размещения обсерваторов. Эта работа находится на особом контроле регионального оперативного штаба", - отметил Андрей Пантелеев.

Евгений Бабенко