Больше ста благодарностей получили медики региона

| Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса | Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

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Более 100 человек оставили сообщения со словами поддержки и благодарности на сайте стопкоронавирус72.рф в рамках акции #спасибодоктор. Ее запустили в Тюменской области, чтобы поддержать медиков, сообщает Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Труд врачей, медсестер и фельдшеров, работающих с больными COVID-19, ценят не только соотечественники, но и гости страны. Аспирант-иностранец Аль-Музайкер Мохаммед поблагодарил сотрудников сферы здравоохранения за то, что может чувствовать себя спокойно под их защитой и назвал их супергероями в белых халатах. Многие тюменцы подчеркивают, что делают все, чтобы не усложнять работу медикам – соблюдают режим самоизоляции, отказались от пикников и прогулок, не выходят из дома без острой необходимости. И, конечно, все желают медработникам крепкого здоровья.

В числе тех, кто присоединился к акции, есть и известные тюменцы: скалолаз с мировым именем Станислав Кокорин, бизнес-омбудсмен в Тюменской области Лариса Невидайло, гендиректор Федерального агентства недвижимости Ильдар Хусаинов и директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев.

"Медицина в моей жизни сыграла огромную роль! Все детство в больницах, и если бы не забота и профессионализм докторов, неизвестно, был бы я сейчас на этом свете! Друзья, а как часто вы говорите "Спасибо"? Думаю, настал тот момент, когда это просто необходимо сказать людям, которые каждый день борются с коронавирусной инфекцией. На сайте стопкоронавирус72.рф появилась вкладка #спасибодоктор, где абсолютно каждый может поблагодарить медицинских работников Тюменской области. Переходите на сайт стопкоронавирус72.рф и скажите спасибо нашим героям!" - написал в своем инстраграм-аккаунте руководитель драмтеатра.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса призывает жителей региона поддержать врачей, медсестер и всех сотрудников больниц, которые сейчас бросили максимум сил на борьбу с COVID-19. Помочь им несложно - для этого достаточно оставаться дома, а отправляясь куда-то по неотложным делам, обязательно надевать маску. Написать несколько теплых и подбадривающих слов можно во вкладке #спасибодоктор на сайте стопкоронавирус72.рф.