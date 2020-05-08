  • 8 мая 20208.05.2020пятница
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Резервный госпиталь для приема больных с COVID-19 подготовили на Ямале

Общество, 20:31 08 мая 2020

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

60 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией подготовили в Тарко-Салинской центральной районной больнице. Резервный госпиталь развернут на базе акушерского отделения, сообщает ИА "Север-Пресс".

Для пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии организованы реанимационные палаты, их оснастили необходимым медицинским оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Продумана маршрутизация медицинских работников из карантинной в чистую зону, определены помещения для переодевания.

Сейчас акушерское отделение работает в штатном режиме. В случае мобилизации все роженицы и родильницы будут переведены в здание стационара, палаты для них также уже подготовлены.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:45 08.05.2020Праздничный концерт пройдет у каждого дома ветерана Великой Отечественной войны в Казанском районе
20:31 08.05.2020Резервный госпиталь для приема больных с COVID-19 подготовили на Ямале
20:20 08.05.2020Тобольская семья создала ролик на песню "Дорога на Берлин"
20:05 08.05.2020Онлайн-лекцию о героях-земляках организуют тюменские студенты