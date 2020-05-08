Резервный госпиталь для приема больных с COVID-19 подготовили на Ямале

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

60 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией подготовили в Тарко-Салинской центральной районной больнице. Резервный госпиталь развернут на базе акушерского отделения, сообщает ИА "Север-Пресс".

Для пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии организованы реанимационные палаты, их оснастили необходимым медицинским оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Продумана маршрутизация медицинских работников из карантинной в чистую зону, определены помещения для переодевания.

Сейчас акушерское отделение работает в штатном режиме. В случае мобилизации все роженицы и родильницы будут переведены в здание стационара, палаты для них также уже подготовлены.