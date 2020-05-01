Тюменские студенты-медики готовы присоединиться к борьбе с COVID-19

| Фото: mos.ru | Фото: mos.ru

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Более 200 студентов-медиков помогают врачам тюменских поликлиник в период распространения коронавирусной инфекции.

Об этом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова, сообщает областной оперштаб по профилактике коронавируса.

По словам Натальи Логиновой, уже больше трех недель молодые доктора и ординаторы помогают, работают в поликлиниках, врачами-стажерами, помощниками.

"Есть группа докторов шестого курса, которые захотели пойти работать в ковидные госпитали. Персонал моноинфекционного госпиталя набран в полном объеме, но в случае необходимости мы тех, кто изъявил желание, обязательно привлечем", – подчеркнула она.

Если помощь студентов для лечения больных COVID-19 потребуется, то они будут выполнять обязанности среднего медицинского персонала. Все строго добровольно.

На практику в учреждения здравоохранения Тюменской области будут направлены 300 ординаторов и 350 студентов. В общей сложности около 900 учащихся Тюменского медицинского университета будут помогать врачам региона.