В Тюменской области зарегистрировано 73 случая COVID-19 за сутки

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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73 новых заболевших коронавирусом выявлено в Тюменской области за сутки.

По информации федерального оперативного штаба, число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 11 тыс. 12.

42,4% новых заболевших не имеют симптомов. Зафиксировано 88 летальных исходов, полностью выздоровели 2 тыс. 390 человек.

Больше всего заболевших, по-прежнему, в Москве – 5 тыс. 551, в Московской области – 1 тыс. 133, в Санкт-Петербурге - 414.

По УФО: Свердловская область - 139 за сутки, Челябинская область - 90, Ямал - 72, Югра - 67, Курганская область - два человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 209 тыс. 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 тыс. 915 летальных исходов, выздоровели 34 тыс. 306 человек.

Любовь Голышева