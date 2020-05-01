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Правительство изменило порядок использования средств в борьбе с коронавирусом

Общество, 13:39 10 мая 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов расширил полномочия региональных властей по использованию денежных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, пишет РИА Новости.

Теперь регионы смогут направлять деньги из резервного фонда кабмина на дополнительное оснащение больниц и клиник — как действующих, так и перепрофилированных — спецоборудованием для лучевой диагностики COVID-19 и на ее проведение.

Всего из резервного фонда регионам выделили более 65,8 млрд рублей. Первый транш — 33,4 млрд рублей – отправили в марте, второй – 32,4 млрд рублей – в апреле. Эти деньги можно использовать для создания коечного фонда, оснащения медучреждений оборудованием для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, в том числе системами снабжения кислородом, а также для обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.

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# Андрей Белоусов , коронавирус , Правительство РФ

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