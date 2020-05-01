47 процентов пациентов с коронавирусной пневмонией выздоровели в Тюменской области

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47% пациентов с пневмонией, обусловленной COVID-19, выздоровели в регионе, сообщает 11 мая оперативный штаб Тюменской области.

Пневмония - одно из самых распространенных и тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции. Коронавирусная пневмония очень агрессивна: она быстро развивается, поражает легкие, часто охватывает всю ткань легких, а не их отдельные участки. Кровь перестает насыщаться кислородом.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в регионе за весь период установлено 267 случаев пневмоний, обусловленных COVID-19. Все пациенты были госпитализированы в стационары для получения комплексного лечения.

По данным инфекционистов, в некоторых случаях развитие пневмонии происходило стремительно. Более тяжелая форма регистрируется у пожилых людей, а также у пациентов с большим количеством хронических заболеваний. Более легкое течение отмечается у тех, кто был привит от гриппа и пневмококковой инфекции.

На 10 мая на лечении с ковидной пневмонией в стационарах моноинфекционных госпиталей находится 136 человек – 14 пациентов в тяжелом состоянии получают лечение в отделениях реанимации, из них трое подключены к ИВЛ. Пятеро пожилых людей скончались. Остальные были выписаны с выздоровлением.

Жителей Тюменской области просят соблюдать режим самоизоляции. При выходе из дома надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.