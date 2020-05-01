Владимир Чейметов: в Тюменской области сформирован достаточный запас продуктов питания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область имеет необходимый запас продовольствия, соответствующий мониторинг регулярно проводится на местных предприятиях, сообщил заместитель губернатора Владимир Чейметов, передает региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

"Могу заверить, что запасы продовольствия по многим позициям сформированы на 10, 30 и даже 100 дней. В любом случае, приступая к весенне-полевым работам, мы уже через некоторое время будем ожидать первый урожай, поэтому никаких опасений нет. Все вопросы, связанные с необоснованным увеличением цен на отпускаемую продукцию, рассматриваются управлением антимонопольной службы по Тюменской области и прокуратурой", - сказал Владимир Чейметов.

Он отметил, что в условиях режима повышенной готовности, введенного в Тюменской области, региональные производители скорректировали работу, в том числе начали доставлять свою продукцию до дверей покупателей с учетом санитарных норм. Владимир Чейметов напомнил о профилактике распространения инфекции и призвал предприятия к соблюдению всех необходимых требований, чтобы обеспечить безопасность своих коллективов и качество выпускаемых товаров.