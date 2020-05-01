29 случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Тюменской области

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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На 29 человек увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией в Тюменской области по данным на 11 мая. Всего в России выявлено 11 тыс. 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

Почти в половине случаев клинических проявлений болезни не было.

Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 тыс. 495 человек.

Больше всего случаев - в Москве - 6 тыс. 169, в Московской области - 1 тыс. 79, в Санкт-Петербурге - 307.

На Ямале диагностировали 62 случая заражения, в ХМАО - 84, в Свердловской области - 108, в Курганской области - 6, в Челябинской - 77.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 221 тыс. 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 тыс. 9 летальных исходов, выздоровел 39 тыс. 801 человек.