  • 11 мая 202011.05.2020понедельник
  • USD73,8725
    EUR80,0039
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В регионе умер шестой заболевший с COVID-19

Общество, 13:46 11 мая 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Далее в сюжете До 832 человек увеличилось число заболевших COVID-19 в Тюменской области

В Тюменской области скончался еще один пациент с COVID-19. Это 81-летняя женщина, у которой было сопутствующее тяжелое заболевание, сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число умерших с выявленным COVID-19 достигло шести. Все они - пожилые люди, имеющие ряд серьезных хронических заболеваний.

Еще 29 человек с положительными пробами на COVID-19 выявлено в регионе за сутки. За весь период зафиксировано 832 случая заражения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:56 11.05.2020ГИБДД призывает тюменских пешеходов быть внимательными на дорогах
18:51 11.05.2020Семьи с детьми получат дополнительную поддержку, заявил Путин
18:39 11.05.2020Владимир Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
17:05 11.05.2020Трех человек спасли на пожарах в Тюменской области