В регионе умер шестой заболевший с COVID-19

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Далее в сюжете До 832 человек увеличилось число заболевших COVID-19 в Тюменской области

В Тюменской области скончался еще один пациент с COVID-19. Это 81-летняя женщина, у которой было сопутствующее тяжелое заболевание, сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число умерших с выявленным COVID-19 достигло шести. Все они - пожилые люди, имеющие ряд серьезных хронических заболеваний.

Еще 29 человек с положительными пробами на COVID-19 выявлено в регионе за сутки. За весь период зафиксировано 832 случая заражения.