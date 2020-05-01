До 832 человек увеличилось число заболевших COVID-19 в Тюменской области

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

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832 случая заражения COVID-19 зафиксировано в Тюменской области за весь период. За сутки выявлено еще 29 человек с положительными пробами, скончался шестой пациент - 81-летняя женщина, у которой было сопутствующее тяжелое заболевание, сообщает региональный оперативный штаб.

Все умершие с начала пандемии – это пожилые люди, имеющие ряд серьезных хронических заболеваний.

За сутки выздоровели девять человек, общее число выздоровевших – 309.

Продолжают лечение 517 пациентов, у большинства болезнь протекает в легкой форме.

Среди зараженных коронавирусом – семь детей. Они получают всю необходимую медпомощь в стационарах Тюмени. Их состояние удовлетворительное.

Два тяжелых пациента подключены к ИВЛ.

В обсерваторе - 111 человек, в том числе 19 детей. На перевахтовке находятся 1 тыс. 717 человек. На самоизоляции – 4 тыс. 35 человек.

В связи с ежедневным ростом числа заболевших, глава региона Александр Моор внес изменения в постановление областного правительства от 17 марта 2020 года. Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 мая.