Двадцать семь миллионов российских детей получат поддержку государства

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Далее в сюжете Александр Моор прокомментировал предложения президента о новых мерах поддержки граждан

О поддержке семей с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей, объявил президент России Владимир Путин во время совещания по эпидемиологической ситуации в стране. На каждого ребенка до 16 лет будет выплачено по 10 тыс. рублей. Для этого нужно простое электронное заявление от родителей или опекунов. В общей сложности такую поддержку получат 27 млн российских детей.

Как было отмечено, эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введенные меры поддержки. По пять тысяч рублей в месяц на детей до трех лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь). По одной второй прожиточного минимума полагается на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 тыс. рублей на ребенка, далее – ежемесячно). И по три тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребенка.

Президент также объявил о введении новой меры поддержки бизнеса – льготного кредита под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, всю сумму кредита и сумму процентной ставки погасит государство. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80%, половину суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введенную ранее отсрочку по выплатам. Мера затронет около 1,5 млн предприятий.

Граждане России, которые официально получили статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход, получат выплаченные в 2019 году деньги обратно. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.