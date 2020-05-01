В Тюменской области исполнение поручений президента по борьбе с COVID-19 – на особом контроле

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Период выхода из режима самоизоляции начинается в стране с 12 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции с членами правительства Российской Федерации и главами регионов. Губернатор Тюменской области Александр Моор в режиме видео-конферец-связи принял участие в работе совещания.

По мнению президента, снятие ограничительных мер должно быть постепенным, при этом каждый субъект Федерации сам решает, когда это лучше сделать.

"Выход из самоизоляции должен проходить при соблюдении всех санитарных требований. В общей сложности период нерабочих дней продлился более шести недель. Это позволило замедлить распространение эпидемии", - подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, по всей стране исключаются массовые мероприятия. Режим повышенной готовности должен сохраниться для людей старшего возраста с хроническими заболеваниями.

Президент объявил, что число безработных достигло 1,4 млн — в два раза выше уровня начала апреля. По его словам, с 1 июня будет запущена специальная кредитная поддержка занятости, которая позволит поддержать 7 млн рабочих мест. Она предусматривает несколько составляющих. Во-первых, для пострадавших отраслей спишут налоги за второй квартал, за исключением НДС. Кроме того, всем самозанятым предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТа. При этом, если предприятие или компания сохранит занятость на уровне 90 %, то весь кредит и проценты спишут по новой программе.

В Тюменской области в ежедневном режиме проводится мониторинг ситуации на рынке труда, связанной с высвобождением работников организаций, анализ обращаемости граждан в службу занятости населения и численности безработных граждан, мониторинг просроченной задолженности по заработной плате в организациях области.

В регионе реализуется план первоочередных мероприятий по предупреждению и нивелированию негативных тенденций развития экономики региона и сохранению рабочих мест на 2020 год. Законодательно закреплены меры налоговой поддержки региональных предприятий и организаций. Они предусматривают снижение ставки налога с 6 до 1% для всех предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения. Для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, изменен расчет платежа и составляет 1 рубль за 2020 год.

На весь 2020 год от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога освобождены предприятия отраслей, наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции. Установлен размер корректирующего коэффициента К2 для расчета единого налога на вмененный доход на уровне 0,005.

Приняты меры дополнительной государственной поддержки по договорам аренды государственного имущества Тюменской области, земельных участков, которые предусматривают уменьшение арендной платы на сумму арендных платежей за период с 1 марта по 30 апреля текущего года и отсрочку с 1 мая по 31 декабря 2020 года с возможностью уплаты арендной платы на усмотрение арендатора в срок по 31 декабря 2022 года.

Региональное инвестиционное агентство и Фонд микрофинансирования Тюменской области оказывают поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства путем снижения финансовой нагрузки по действующим инвестиционным займам и договорам микрозайма посредством реструктуризации графика платежей по сумме основного долга.

Фонд микрофинансирования Тюменской области реализует новые программы предоставления микрозаймов "Сохрани бизнес" на пополнение оборотных средств, оплату услуг, арендных платежей, выплату заработной платы, уплату налоговых и иных обязательных платежей. Микрозаймы предоставляются на срок не более 36 месяцев под 6% годовых с возможностью отсрочки платежа по сумме основного долга до шести месяцев.

Уже более 1,5 тыс. строительных организаций и более 3 тыс. промышленных предприятий возобновили работу в регионе с 13 апреля в условиях ограничений, введенных для предотвращения распространения COVID-19.

Кроме того, 100 млн рублей в Тюменской области направят для компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства из числа пострадавших отраслей и обрабатывающих производств на уплату процентов по кредитам, полученным в банках в 2020 году. Размер компенсации равен ключевой ставке банка России, сегодня это 5,5%. Это поможет вовлечь в экономический оборот банковские средства в размере более 2 млрд рублей.