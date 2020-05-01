В Тюменской области медики получают стимулирующие выплаты

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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Стимулирующие выплаты в повышенном размере за счет средств федерального и областного бюджетов получили медицинские работники Тюменской области, задействованные в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения.

За апрель 2020 года их получили 2 тыс. 973 работника медицинских организаций, общие расходы составили 108,7 млн рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил губернаторам проконтролировать выплаты медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом. "Указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах федерации, а получили их меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты. Все средства в регионы уже поступили. Поручаю главам субъектов федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты", – сказал во время своего обращения глава государства 11 мая. Контроль возложен на правительство Российской Федерации и Минздрав.