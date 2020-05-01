Кремлевский врач посоветовала полезные в пандемию продукты

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Простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески помогут организму во время распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога поликлиники № 1 управделами президента Веру Шарошкину.

Она отметила, что суперфуды полезны для здоровья и иммунитета - это продукты из традиционной русской кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами. Также к ферментированным продуктам относится простокваша и чайный гриб.

"Хочу остановиться на таком продукте, как печень трески. Она в основном у нас на столах присутствует по праздникам, но полезные свойства этого продукта достойны, чтобы есть ее чаще. Печень трески содержит кислоты, витамины D, A, медь", – подчеркнула доктор.

Она рекомендовала каждый день употреблять в пищу зелень: укроп, петрушку, лук – в свежем виде и в качестве добавки в первые блюда, салаты и гарниры. Она посоветовала замачивать зелень на 15 минут в воде перед употреблением, а фрукты и овощи тщательно мыть.