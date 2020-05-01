Господдержка предпринимателей должна учитывать все нюансы, считает Лариса Невидайло

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Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса, должна быть целенаправленной, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, учредитель Ассоциации гостеприимства региона Лариса Невидайло. Для этого, по ее словам, нужно учитывать все нюансы.

Таким мнением она поделилась, комментируя инициативу главы государства Владимира Путина, высказанную в обращении 11 мая. Согласно ей, новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО.

Напомним, эта мера усилила ранее введенную отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года. Об этом представители малого и среднего бизнеса просили Владимира Путина на одной из встреч. Всего нововведения коснутся около 1,5 млн предприятий.

"Безусловно, такая мера необходима. При этом считаю, что важно расширять перечень пострадавших отраслей или поменять подход к определению пострадавших сфер бизнеса. Здесь необходимо ориентироваться не только на код вида предпринимательской деятельности, но и на сравнение полученных доходов 2020 года и аналогичного периода 2019 года", - отметила Лариса Невидайло.

Евгения Шевцова