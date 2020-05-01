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Запущен сервис для оформления единовременной выплаты на детей до 16 лет

Общество, 19:07 12 мая 2020

minstroyrf.ru | Фото: minstroyrf.ru

Подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет можно по адресу posobie16.gosuslugi.ru, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.

Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая президентом России Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей". В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года).

Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.

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# Владимир Путин , пособие

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