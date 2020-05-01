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Губернатор напомнил тюменцам о социальной дистанции во время прогулок

Губернатор, 20:45 12 мая 2020

со страницы губернатора во ВКонтакте | Фото: со страницы губернатора во ВКонтакте

Отнестись ответственно к соблюдению социальной дистанции и масочного режима призвал жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал на своих личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"На улице — уже практически лето. С 11 мая режим повышенной готовности в Тюменской области допускает прогулки по улицам в одиночку или вдвоем. Главное — соблюдайте социальную дистанцию, для прогулок это полтора метра, для занятий спортом на свежем воздухе — не менее пяти", - напомнил он.

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# Александр Моор , коронавирус

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