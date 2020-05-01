Губернатор напомнил тюменцам о социальной дистанции во время прогулок

| Фото: со страницы губернатора во ВКонтакте | Фото: со страницы губернатора во ВКонтакте

Отнестись ответственно к соблюдению социальной дистанции и масочного режима призвал жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал на своих личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"На улице — уже практически лето. С 11 мая режим повышенной готовности в Тюменской области допускает прогулки по улицам в одиночку или вдвоем. Главное — соблюдайте социальную дистанцию, для прогулок это полтора метра, для занятий спортом на свежем воздухе — не менее пяти", - напомнил он.