Дистанционное обучение не сказалось на качестве знаний тюменских школьников, заверил Алексей Райдер

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Переход на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавирусной инфекции не привел к снижению качества знаний, которые получают тюменские школьники.

Об этом рассказал на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

"Мы не фиксируем какого-то аномального снижения уровня качества образования в связи с переходом на дистанционное обучение - ни по Тюменской области, ни по отдельным школам. Четвертая четверть не является определяющей при реализации школьных учебных программ. В основном, это время для повторения пройденного, закрепления ранее полученных знаний", - напомнил заместитель главы региона.

Региональная система "Электронная школа" начинает выводить предварительные средние оценки. Их уже видят родители. У школьников есть еще неделя, чтобы исправить не устраивающие их отметки, но уже видно, что и четверть, и учебный год в целом будут закончены с достойными показателями успеваемости, сообщил Алексей Райдер.

"Что касается учителей - работая в дистанционном режиме, они получают зарплату в прежнем объеме. Педагоги не только преподают свои предметы в режиме онлайн, но и проводят с классами различные воспитательные мероприятия", - отметил директор регионального департамента образования и науки.

Евгений Бабенко