Три района Тюменской области остаются свободными от COVID-19

www.mos.ru www.mos.ru

Далее в сюжете Последние звонки в школах Тюменской области отменены из-за COVID-19

Из 26 муниципальных образований Тюменской области не зарегистрировано случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Армизонском, Сладковском и Юргинском районах, сообщает региональный оперативный штаб.

По числу заразившихся жителей за весь период пандемии лидирует Тюмень. За сутки диагноз здесь подтвердился еще у 49 человек.

В Бердюжском (ранее коронавирусной инфекции не было), Исетском, Казанском районах за минувшие сутки по плюс четыре подтвердившихся новых случая заражения, в остальных муниципальных образованиях за указанные период случаи заражения - единичные.

Всего по данным на 13 мая за сутки отмено 75 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 977); восемь человек выздоровели (за весь период выздоровели 323); 648 человек получают лечение; пятеро пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа болеющих); семь детей получают лечение в стационарах (из общего числа болеющих); 55 человек размещены в обсерваторе (из них двое детей).

4 тыс. 280 человек остаются под медицинским наблюдением и 2 тыс. 450 человек находятся на перевахтовке.

За весь период скончались шесть человек. Все пациенты были пожилого возраста, имели сопутствующие хронические заболевания.