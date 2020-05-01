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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Последние звонки в школах Тюменской области отменены из-за COVID-19

Общество, 15:08 13 мая 2020

ИА "Тюменская линия"

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Выпускники тюменских школ не смогут собраться на последний звонок 29 мая. Об этом рассказал на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

"К сожалению, торжественных линеек, посвященных последнему звонку, в школах Тюменской области не будет. Это связано с действующим в регионе режимом повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. А переносить эти мероприятия на более позднее время нет смысла", - сообщил заместитель губернатора.

Торжественное подведение итогов учебного года для выпускников 9 и 11 классах может транслироваться в режиме онлайн, отметил заместитель губернатора.

"Что касается выпускных вечеров в школах - решение будет приниматься после завершения экзаменационной кампании", - сказал Алексей Райдер.

Евгений Бабенко

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# Алексей Райдер , выпускной бал , последний звонок

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