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Завершается второй благотворительный аукцион "Тюменской дармарки"

Общество, 14:29 13 мая 2020

"Тюменская дармарка" во ВКонтакте | Фото: "Тюменская дармарка" во ВКонтакте

Второй благотворительный онлайн-аукцион проекта "Тюменская Дармарка" завершится 14 мая, сообщают организаторы.

Аукцион проходит в официальной группе проекта в социальной сети "ВКонтакте", в нем заявлены 383 лота. Более двух десятков тюменских мастеров представили разнообразные изделия ручной работы - детские игрушки, дизайнерские куклы, украшения, комплекты одежды, предметы быта и многое другое. Торги ведутся непосредственно в комментариях под каждым фото. Любой желающий может написать, что желает получить понравившуюся вещь за благотворительное пожертвование на счет юридического оператора проекта.

После подведения итогов аукциона в 12 часов организаторы свяжутся с победителями и индивидуально определят порядок доставки и передачи ему соответствующего лота.

Все вырученные средства будут направлены на приобретение чистящих и дезинфицирующих средств для обработки вещей, поступающих в тюменский социальный вещевой обменник.

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# аукцион , благотворительность , Тюменская дармарка

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