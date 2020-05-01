Два добровольца погибли во время поисков мальчика в Югре

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Югре | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Югре

Процессуальная проверка организована по факту гибели двух мужчин, участвовавших в поиске пропавшего мальчика в Югре, сообщает окружное следственное управление Следственного комитета РФ.

Напомним, шестилетний ребенок пропал 11 мая. Во время катания на велосипеде в районе площади, расположенной на пересечении ул. Набережная и ул. Молодости в Белоярском, он не справился с управлением и съехал в реку Казым. По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

На поиски ребенка отправились добровольцы. 12 мая около 17 часов во время проведения поисковых мероприятий на реке на винт моторной лодки, в которой находились трое добровольцев, намотало трос от поискового приспособления. Пока мужчины устраняли неисправность, лодку течением снесло под баржу, стоящую у причала возле лодочного кооператива в Белоярском. Лодка ушла под воду. Один из мужчин смог выбраться из воды сам. Второй захлебнулся, он всплыл уже без признаков жизни. "Тело третьего мужчины до сих пор не найдено", – добавили в ведомстве.

Мальчика и утонувшего мужчину ищут. Обстоятельства произошедшего выясняются.