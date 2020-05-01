Тюменских студентов приглашают на конкурс стипендий имени Вернадского

| Фото: пресс-службы Минобрнауки России | Фото: пресс-службы Минобрнауки России

Прием заявок на конкурс стипендий на 2020-2021 учебный год объявил неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

Фонд ежегодно поощряет студентов, аспирантов и докторантов, демонстрирующих активный интерес и значимые результаты в решения задач в области устойчивого развития и совершенствования топливно-энергетического комплекса России, экологического образования, просвещения и культуры.

Конкурс обычно проходит в два этапа. Победители первого определяются региональной конкурсной комиссией, финал проводится центральной конкурсной комиссией фонда. Подробности о проведении конкурса, условиях участия можно посмотреть в "Положении о стипендиях".

Добавим, что студенты ТИУ уже не раз становились победителями конкурса стипендий. В 2019 году ими стали Максим Воронов и Марина Антипина, обучающиеся в институте геологии и нефтегазодобычи, и студентка института сервиса и отраслевого управления Юлия Короткова.