  • 15 мая 202015.05.2020пятница
  • USD73,9298
    EUR79,9033
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мониторинг финансового здоровья населения проводят в Тюменской области

Экономика, 14:57 15 мая 2020

ФинПотребСоюз | Фото: ФинПотребСоюз

Мониторинг финансового здоровья населения юга Тюменской области запустило Тюменское отделение Союза защиты прав потребителей финансовых услуг, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Целью мониторинга является получение объективных данных о финансовом самочувствии жителей Тюменской области в условиях современной социально-экономической реальности, динамике доверия к государственным и негосударственным финансовым институтам, востребованных потребителями финансовых услуг.

Мониторинг будет проходить в онлайн-формате на официальном сайте ТРО ОООП "ФинПотребСоюз". Результаты опубликуют в виде аналитического отчета в доступных и открытых источниках в июне-июле.

Всю интересующую информацию о проекте можно узнать на официальном сайте ТРО ОООП "ФинПотребСоюз", по телефону 38-18-14 или по электронной почте: politreyd@bk.ru.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мониторинг , финансы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:57 15.05.2020Мониторинг финансового здоровья населения проводят в Тюменской области
14:25 15.05.2020Более восемнадцати тысяч тюменцев обратились в банки за реструктуризацией кредитов
14:03 15.05.2020Викуловские семьи активно оформляют президентские выплаты на детей
12:59 15.05.2020Глава Тюмени оценил работы по модернизации системы очистки канализационных стоков