Мониторинг финансового здоровья населения проводят в Тюменской области

| Фото: ФинПотребСоюз | Фото: ФинПотребСоюз

Мониторинг финансового здоровья населения юга Тюменской области запустило Тюменское отделение Союза защиты прав потребителей финансовых услуг, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Целью мониторинга является получение объективных данных о финансовом самочувствии жителей Тюменской области в условиях современной социально-экономической реальности, динамике доверия к государственным и негосударственным финансовым институтам, востребованных потребителями финансовых услуг.

Мониторинг будет проходить в онлайн-формате на официальном сайте ТРО ОООП "ФинПотребСоюз". Результаты опубликуют в виде аналитического отчета в доступных и открытых источниках в июне-июле.

Всю интересующую информацию о проекте можно узнать на официальном сайте ТРО ОООП "ФинПотребСоюз", по телефону 38-18-14 или по электронной почте: politreyd@bk.ru.