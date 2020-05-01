Вокалистка из Ялуторовска стала лауреатом международного онлайн-конкурса
www.mkrf.ru
Ялуторовчанка Ксения Никитина стала лауреатом III степени международного дистанционного конкурса "Победный Май" в номинации "Вокальное искусство".
Ксения занимается в культурном центра "Арт-Вояж" у педагога Светланы Березовской. Руководитель отмечена благодарственным письмом президента конкурса за высокие профессиональные качества и подготовку конкурсантки.
Отметим, что коллективы центра "Арт-Вояж" - постоянные участники дистанционных конкурсов и фестивалей. В мае ученицы Светланы Березовской также поучаствовали в масштабной акции "Синий платочек".
Евгения Шевцова