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Вокалистка из Ялуторовска стала лауреатом международного онлайн-конкурса

Общество, 13:02 16 мая 2020

www.mkrf.ru

Ялуторовчанка Ксения Никитина стала лауреатом III степени международного дистанционного конкурса "Победный Май" в номинации "Вокальное искусство".

Ксения занимается в культурном центра "Арт-Вояж" у педагога Светланы Березовской. Руководитель отмечена благодарственным письмом президента конкурса за высокие профессиональные качества и подготовку конкурсантки.

Отметим, что коллективы центра "Арт-Вояж" - постоянные участники дистанционных конкурсов и фестивалей. В мае ученицы Светланы Березовской также поучаствовали в масштабной акции "Синий платочек".

Евгения Шевцова

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# вокал , конкурс , Ялуторовск

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