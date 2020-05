Евровидение-2020 пройдет в формате онлайн-концерта

| Фото: euroinvision.ru | Фото: euroinvision.ru

Музыкальное шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет" пройдет вместо отмененного международного песенного конкурса 16 мая, сообщает РИА Новости.

Трансляция будет вестись 46 странами. Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет" в прямом эфире. Шоу, лишенное соревновательной составляющей, станет своеобразным чествованием всех песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе в Роттердаме

Организаторы подготовили для поклонников конкурса много сюрпризов, в частности можно будет послушать выступления фанатов конкурса, увидеть, как могла бы звучать песня On Fire участников The Roop из Литвы, если бы ее пел Элвис Пресли, а также услышать акустическую версию песни Uno от российской группы Little Big, которая должна была поехать на Евровидение от России в этом году.

Организаторы "Евровидения" приняли решение отменить в этом году международный музыкальный песенный конкурс из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире. На данный момент рассматривается вариант проведения смотра в 2021 году снова в Роттердаме, однако в соответствии с правилами — песни этого года в любом случае не будут иметь право быть представленными на "Евровидении" в следующем году, а выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями.