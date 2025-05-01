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Тюменка искала удаленную работу и отдала мошенникам более 90 тысяч рублей

Происшествия, 12:56 22 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 90 тыс. рублей украли у 27-летней тюменки кибермошенники. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Потерпевшая рассказала, что нашла в Интернете удаленную подработку. В ее обязанности входило оставлять отзывы на товары в популярных маркетплейсах. С тюменкой связались якобы работодатели и сообщили о необходимости перевести на их счет 89 тыс. рублей с последующим возвратом для того, чтобы выкупить товары. Поверив аферистам, девушка перечислила свои сбережения по указанным реквизитам. Когда собеседники перестали выходить на связь, заявительница поняла, что все это время общалась с мошенниками и обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Сотрудники полиции призывают граждан не терять бдительность при поступлении подобных предложений в Интернете. Только мошенники, представляясь работодателями, просят перевести деньги на другие счета, озвучить секретные коды из смс, перейти по ссылкам или установить на гаджетах неизвестные программы.

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# мошенники , УМВД России по Тюменской области

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