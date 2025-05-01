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В Тюмени построят спорткомплекс и проведут реконструкцию лыжных трасс

Экономика, 13:07 22 мая 2025

департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить в Тюмени. Также в планах реконструкция лыжных трасс и зоны отдыха.

для этого участок федеральных земель площадью 15,55 га передали в собственность Тюменской области для развития спорта и туризма, сообщает региональный департамент имущественных отношений.

На участке расположены сооружения, которые находятся в оперативном управлении автономного учреждения Тюменской области "Центр спорта и отдыха "Воронинские горки", в том числе канатно-буксировочные дороги и подъемники.

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# спортивный туризм

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