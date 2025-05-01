Инициативу тюменских депутатов об увеличении компенсации расходов на собак-проводников обсудили в Госдуме

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Законодательную инициативу тюменских депутатов об увеличении денежной компенсации расходов на содержание собак-проводников рассмотрели на очередном заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Проект федерального закона, по словам председателя комитета Тюменской областной думы по соцполитике, руководителя регионального исполкома "Единой России" Ольги Швецовой, разработан для формирования комфортных условий жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Сегодня в России около 900 тысяч инвалидов с нарушением зрения, из которых почти две тысячи человек имеют рекомендацию о предоставлении собаки-проводника с комплектом снаряжения. Это число будет увеличиваться, в том числе за счет бойцов специальной военной операции, которые возвращаются домой после ранений, - пояснила Ольга Швецова. - По данным Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых, с начала СВО собаками-проводниками обеспечили девять бойцов. В очереди на получение находятся еще 12 участников спецоперации из общего количества 223 людей с ограничениями по здоровью".

Срок ожидания собаки-проводника составляет около полутора лет, их подготовкой в России занимаются всего две организации: Российская школа подготовки собак-проводников и Учебно-кинологический центр "Собаки-помощники". Ежегодно они передают инвалидам около 100 обученных животных на безвозмездной основе, после этого содержание питомца ложится на плечи незрячих людей.

"Для содержания собаки-проводника требуются немалые затраты на питание, содержание, прививки, лечение. При этом такой питомец остается незаменимым помощником для слабовидящих и незрячих людей 24 часа в сутки, и компенсация расходов становится одной из существенных мер поддержки", - подчеркнула Ольга Швецова.

Законодательная инициатива группы депутатов Тюменской областной думы об увеличении денежной компенсации расходов на содержание собак-проводников, была рассмотрена на очередном заседании в мае 2024 года.

Ежегодная компенсация на содержание и ветеринарное обслуживание собак проводников, установленная в 2011 году, составляла 17 тыс. 420 рублей. Ежегодно она индексируется, и в 2024 году размер компенсации составлял 34 тыс. 550 рублей. Вместе со школой подготовки собак проводников Всероссийского общества слепых тюменские депутаты подсчитали фактические затраты на эти нужды. И в среднем они составляют 94 тыс. рублей в год.

Работа над законопроектом будет продолжена с учетом рекомендаций правительства РФ, Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов и Молодежного парламента при Государственной думе, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.