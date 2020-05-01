В Крыму устроят концерт на дне водохранилища

Фото: www.kto72.ru Фото: www.kto72.ru

Крымская государственная филармония организует на дне почти пустого Симферопольского водохранилища концерт классической музыки "На дне моря".

Об этом сообщил журналистам художественный руководитель и главный дирижер филармонии Денис Карлов, пишет РИА Новости.

"Это идея ко мне пришла случайно. Увидел это место – обмелевшее водохранилище, его ощутил и сразу подумал: такая прекрасная площадка, с ландшафтом и видами, все рядом – в Симферополе. Мы можем выстроить зрительные места с дистанцией. Проект будет называться "На дне моря", то есть на дне нашего Симферопольского водохранилища. Негативной нагрузки тут нет – наоборот, это позитивный аспект", – сказал Денис Карлов, известный как организатор симфонических концертов в знаменитой Мраморной пещере в Крыму.

Место, где разместится оркестр, будет расположено у самой низкой обмелевшей части водохранилища, поэтому сам концерт будет происходить как в амфитеатре, сказал он. К площадке, где разместится оркестр из 20 человек, будут вести красные ковровые дорожки, рядом расположится зрительный зал. По словам Дениса Карлова, проект уже получил поддержку в органах власти региона, а осуществить его удастся после ослабления режима самоизоляции, но не позднее осени.

"Такой случай появляется очень редко, ведь то, как обмелело водохранилище, можно посчитать по пальцам за его историю. Сейчас сама природа дает возможность почувствовать – а как оно, на дне моря? Что касается репертуара, это будет классическая музыка. Но скажу так: на дне можно увидеть много разного. И репертуар будет необычным и интересным", – добавил он.

Проект будет коммерческим, но цена билета для зрителей будет бюджетной, сказал дирижер. Кроме того, звукоусиление позволит зрителям наблюдать за происходящим с берегов обмелевшего водохранилища.

Симферопольское водохранилище построено в 1954 году в юго-восточной части города. Наполняется рекой Салгир. Полный объем составляет 36 млн кубометров. В 60-х годах использовалось в том числе для отдыха и купания, из-за чего называлось среди горожан "морем". Позднее вода использовалась в основном для технических нужд. К началу мая в водохранилище из-за длительной засухи осталось менее трети воды, площадь зеркала водоема сократилась в разы, обнажив дно в его южной части.