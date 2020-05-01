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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

46 случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Тюменской области

Общество, 12:46 18 мая 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

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46 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Москвы.

В Свердловской области прирост составил 130 человек, в Челябинской области - 85, на Ямале - 59, в Югре - 86, в Курганской области - восемь.

Лидирует по заболевшим COVID-19 Москва - 3 тыс. 238 человек, в Московской области заболел 921 человек, в Санкт-Петербурге - 425, в Нижегородской области - 279.

Всего в России за сутки зафиксировано 8 тыс. 926 новых случаев коронавируса в 81 регионе. 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Летальных исходов – 91, полностью выздоровели 2 тыс. 836 человек.

На 18 мая в России зарегистрировано 290 тыс. 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 тыс. 722 летальных исхода, выздоровели 70 тыс. 209 человек.

Любовь Голышева

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# коронавирус

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