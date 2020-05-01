В Тюменской области число заразившихся COVID-19 достигло 1135

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33 новых случая заболевания коронавирусной инфекции подтверждено за сутки в Тюменской области, всего с начала пандемии - 1135.

12 человек выздоровели, за весь период выздоровели 411. 717 человек получают лечение, из них 2 детей.

Семь пациентов находятся на ИВЛ.

152 человека размещены в обсерваторе, из них двое детей. 4 тыс. 479 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 656 человек находятся на перевахтовке.



За весь период пандемии в Тюменской области скончались 7 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.