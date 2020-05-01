Ольга Ройтблат: тюменские предприниматели оценят помощь государства

www.tyuiu.ru (архив) | Фото: t-l.ru www.tyuiu.ru (архив) | Фото: t-l.ru

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Правильной и своевременной назвала помощь предпринимателям ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доктор педагогических наук Ольга Ройтблат.

"Хоть это не касается нашего института напрямую, мы все живем в одной стране и понимаем, что происходит. Хорошо, что проблемы предпринимателей видят и стараются помочь. Ситуация серьезная, она ведь касается не только самих предпринимателей и их сотрудников, но и их семей, детей. Многие живут сейчас от зарплаты до зарплаты, поэтому помогать важно и нужно. Уверена, что предприниматели оценят эту помощь", - считает Ольга Ройтблат.

Особенно она отметила поддержку самозанятых граждан.

"Есть такие граждане, которые продвигают свои услуги через соцсети, работают на дому, при этом не регистрируют свою деятельность и не платят налоги. Сейчас они возмущаются, что не могут рассчитывать на господдержку. Я искренне сочувствую, у всех сейчас непростая ситуация, но нужно было раньше брать на себя ответственность. Думаю, эта ситуация еще и повысит сознательность граждан", - поделилась Ольга Ройтблат.

Напомним, по решению президента самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ на человека, а это 12 тысяч 130 рублей. В Тюменской области, по данным налоговой службы, в данном режиме работает 4 тыс. 600 человек, каждый из них сможет получить эту выплату.

Евгения Шевцова