УФО занимает шестое место среди федеральных округов по заболеваемости COVID-19 на тысячу человек

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Уральский федеральный округ занимает 6 место среди федеральных округов по заболеваемости коронавирусной инфекцией на 1 тысячу населения с коэффициентом 0,59. Об этом сообщил полномочный представитель президента Российской Федерации Николай Цуканов на заседании Совета по информационной политике, который прошел 15 мая в формате традиционной встречи с руководителями и главными редакторами средств массовой информации

Открывая встречу, Николай Цуканов в первую очередь поблагодарил всех, кто сегодня принимает участие в борьбе с коронавирусом: медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, региональные и муниципальные власти, журналистов. Полпред подчеркнул, что во всех процессах информационная составляющая, разъяснение гражданам всех аспектов сложившейся сегодня ситуации играют огромную роль.

Полномочный представитель президента рассказал о положении дел в Уральском федеральном округе в плане борьбы с коронавирусом, отметив, что на сегодняшний день субъекты УФО находятся в "зеленой зоне".

Наибольшая заболеваемость на 1 тыс. населения в ЦФО – 4,5, второе место – СЗФО (1,22), третье место – СКФО (1,07), четвертое место – ПФО (0,72), пятое место – ДФО (0,62), седьмое место – ЮФО (0,48), восьмое место – СФО (0,34).

По смертности на 100 тыс. населения УФО с лучшим показателем 0,202 занимает 8 место среди федеральных округов. Наибольшая смертность в ЦФО – 4,3, второе место – СКФО (1,148), третье место – СЗФО (0,916), четвертое место – ЮФО (0,528), пятое место – ПФО (0,502), шестое место – ДФО (0,429), седьмое место – СФО (0,397).

По количеству проведенных тестов на 100 тысяч населения УФО занимает 4 место (3 тыс. 696 тестов). Наибольшее количество тестов в СЗФО – 5 тыс. 642, второе место – ЦФО (5 тыс. 625), третье место – ДФО (4 тыс. 979), пятое место – ПФО (3 тыс. 105), шестое место – СФО (2 тыс. 759), седьмое место – ЮФО (1 тыс. 854).

По количеству заболевших человек среди 85 субъектов РФ регионы УФО занимают следующие места (при том, что Москва на первом месте): Свердловская область – 7 место, Челябинская область – 25 место, ЯНАО – 26 место, Тюменская область – 43 место, ХМАО – Югра – 47 место, Курганская область – 81 место.

По количеству летальных исходов среди 85 субъектов РФ регионы УФО занимают следующие места (при том, что Москва на 1 месте): Тюменская область – 51 место, ХМАО – Югра – 52, Челябинская область – 56, Свердловская область – 61, ЯНАО – 65. Курганская область при отсутствии летальных исходов делит 81-85 места с рядом регионов.

В УФО по заболеваемости на 1 тысячу населения на первом месте ЯНАО, на втором - Свердловская область, на третьем - Тюменская область. ХМАО – Югра занимает 4 место, Челябинская область – 5 место, Курганская область – 6 место.

По смертности на 100 тыс. населения на первом месте ЯНАО, на втором - Тюменская область, на третьем - ХМАО – Югра. Челябинская область занимает 4 место, Свердловская область – 5 место, Курганская область – 6 место (смертность отсутствует).

Участники встречи отдельно остановились на исполнении поручения президента РФ по выплатам стимулирующего характера за особые условия труда при оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в Уральском федеральном округе это поручение выполняется в полном объеме.

Полномочный представитель отметил, что аппаратом полпредства организовано взаимодействие с государственными инспекциями труда в регионах по вопросу оперативного рассмотрения обращений от медицинских работников по вопросу заработной платы. На сегодняшний день таких обращений нет.

"При этом хочу обратить внимание, что, учитывая эпидемиологическую обстановку, количество врачей, получающих федеральные и региональные выплаты, будет увеличиваться", - сказал Николай Цуканов.

В ходе встречи руководители СМИ Уральского федерального округа обсудили с полпредом вопросы, касающиеся не только поднятых проблем, но также вопросы реализации национальных проектов в новых условиях, вопросы избирательной кампании и многие другие.