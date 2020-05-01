Выпускные экзамены в средних школах отменены, сообщил Алексей Райдер

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Выпускные экзамены в 9 и 11 классах будут отменены, однако у выпускников средних школ будет возможность сдать ЕГЭ для поступления в вузы. Об этом сообщил на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

"После того, как будут приняты и вступят в силу официальные решения, в 9 классах выпускных экзаменов не будет вообще, включая обязательные русский язык и математику. Итоговые оценки ребята получат по средним показателям. Этого будет достаточно для перевода в 10 класс или поступления в техникумы и колледжи", - сообщил Алексей Райдер.

Учебный год у девятиклассников завершится 29 мая.

"Что касается 11 классов, здесь решение более сложное. Итоговая аттестация и вступительная кампания будут проводиться в два этапа. Чтобы получить аттестат, ребята не будут сдавать выпускные экзамены ни в формате ЕГЭ, ни в традиционной форме. Итоговые оценки будут выведены по средним показателям", - сообщил Алексей Райдер.

Для выпускников средних школ, которые собираются поступать в высшие учебные заведения, будет проведен дополнительный тур ЕГЭ по отдельному единому федеральному расписанию. Сроки проведения таких экзаменов будут определены исходя из эпидемиологической обстановки в стране, подчеркнул директор областного департамента образования.

Евгений Бабенко