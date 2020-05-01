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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более шестнадцати тысяч тюменцев получили бесплатные медицинские маски

Общество, 13:03 15 мая 2020

www.admtyumen.ru | Фото: www.admtyumen.ru

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Более 16 тыс. жителей Тюменской области бесплатно получили многоразовые медицинские маски, сообщает региональный департамент социального развития.

Индивидуальные средства защиты бесплатно предоставляются: одиноким или одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам; малоимущим пожилым людям и инвалидам; малоимущим семьям с детьми. Маски на дом доставляют сотрудники социальных служб и волонтеры.

Жители Тюмени могут оставить заявку на получение маски в консультационном пункте по телефону 8-800-201-41-41. Жители муниципалитетов – по номерам телефонов диспетчерских служб центров социального обслуживания по месту жительства.

Многоразовые маски изготавливают тюменские производители. В их числе предприятия Тюмени, где трудоустроены лица с ограниченными возможностями здоровья. Они сшили уже более 200 тысяч масок для врачей, социальных служб, органов полиции. Все маски изготавливаются с соблюдением требований и рекомендаций управления Роспотребнадзора по Тюменской области, имеют сертификат качества.

Напомним, с 14 мая в Тюменской области введен обязательный масочный режим. Граждане обязаны использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения, при нахождении в общественных местах, таких как магазины, торговые центры, общественный транспорт и в других местах, где может находиться более двух-трех человек. Несоблюдение масочного режима влечет за собой административные наказания: сначала предупреждение, потом штрафы.

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# коронавирус , медицинские маски , профилактика

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